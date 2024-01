"Elezioni, Italia Viva scenderà in campo con il proprio simbolo"

"Italia Viva non ha alcun bisogno di definire la propria identità attraverso scelte o posizionamenti di campo da compiere tra centrodestra e centrosinistra. Anzi la missione che ci siamo data è proprio il contrario ovvero quella di contrastare ogni forma di bipolarismo ormai scaduto a mero scontro di opposti estremismi tra sovranisti e populisti". E’ Massimo Gnagnarini, presidente di Iv, a prendere posizione sulle gran del partito. "Il nostro scopo è costruire un’area politica centrista e riformista che riteniamo possa corrispondere al sentiment di una larga fetta di elettorato alla quale vogliamo offrire rappresentanza nelle istituzioni. Lo faremo – continua – presentando liste di candidati e il simbolo di Italia Viva nei comuni principali che vanno al voto il 9 giugno prossimo e là, dove non ne avessimo l’opportunità e la forza, proponendo il nostro simbolo e candidati in coalizioni più ampie senza preclusioni ideologiche ma condividendone i progetti e la qualità delle persone".