Elezioni in Provincia. Amministratori al voto

TERNI Il vicepresidente reggente della Provincia di Terni, Francesco Ferranti, ha firmato il decreto di convocazione dei comizi elettorali per l’elezione di secondo grado del presidente dell’ente. Nel decreto si stabilisce che le operazioni di voto si svolgeranno domenica 30 marzo dalle 8 alle 20 nel seggio costituito in sala del Consiglio provinciale, in viale della Stazione. Ai sensi dell’art. 1, comma 60, della legge 56/2014, sono eleggibili a presidente i sindaci in carica alla data delle elezioni il cui mandato scada non prima di 18 mesi dalla data di svolgimento delle stesse. Sono elettori i sindaci e i consiglieri comunali dei Comuni ricompresi nel territorio della provincia di Terni in carica alla data delle elezioni. "L’elezione del presidente - spiega Palazzo Bazzani - avviene sulla base della presentazione di candidature che devono essere sottoscritte da almeno il 15 per cento degli aventi diritto al voto come risultante dalla lista generale degli aventi diritto al voto approvata e pubblicata sul sito della Provincia entro 30 giorni dalla data delle votazioni. Le candidature vanno presentate all’Ufficio elettorale costituito in Provincia dalle 8 alle 20 di domenica 9 marzo e dalle 8 alle 12 di lunedì 10 marzo. Il voto è ponderato, in base alle dimensioni degli enti cui appartengono gli amministratori votanti. Le modalità e i moduli per la presentazione delle candidature sul sito web della Provincia nella sezione “Elezioni provinciali 2025“.