Elezioni, il crollo-Lega Consiglieri “a rischio“

Dal 29% al 4%, da 13 consiglieri a 2, se tutto va bene. O, addirittura, nessuno. Sono i numeri choc della Lega, dalle amministrative del 2018 a quelle appena trascorse. Durante il mandato Latini era già iniziata la fuga dal Carroccio, ma il voto mette ora il partito di Matteo Salvini all’angolo, fino forse a farlo scomparire dall’assemblea elettiva cittadina. Se al ballottaggio vincerà Masselli, candidato sindaco del centrodestra sostenuto anche dalla Lega, per il Carroccio entreranno in Consiglio comunale i due più votati: l’ex vicepresidente dell’assemblea, Devid Maggiora, e l’ex assessore Federico Cini; ma se a spuntarla sarà il candidato sindaco Stefano Bandecchi, di Alternativa popolare e liste collegate, la Lega rischia di non essere presente in aula. Un disastro politico sul quale nessuno apre bocca. Lo fa, con parsimonia, il segretario regionale Virginio Caparvi: "L’analisi del voto deve indurre ad una seria riflessione".