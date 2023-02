Elezioni, i Dem lanciano Pierotti Ma ora c’è il rebus della coalizione

Nessuna sorpresa in casa del Partito democratico: il candidato sindaco alle prossime amministrative sarà Lorenzo Pierotti, attuale vice di Cristian Betti. A sancirlo l’assemblea degli iscritti del Pd di Corciano che si è riunita l’altra sera, promuovendo quanto fatto nell’ultima consiliatura da Giunta e maggioranza e lanciando Pierotti alla conquista della poltrona di primo cittadino. "Corciano oggi è l’ottava città dell’Umbria, è ai primi posti per reddito pro capite, offre servizi educativi, sociali e una vitalità associativa di assoluta qualità, un territorio fortemente attrattivo per nuovi residenti e nuove realtà economiche – sanciscono i Dem–. Tutto ciò lo si deve al buon lavoro fatto anche in questi ultimi 5 anni dal sindaco e dalle forze politiche di maggioranza Da questa base e con questi indirizzi occorre ripartire per costruire la nuova coalizione progressista e riformista".

Già, il nodo è proprio questo: nel 2018 infatti un pezzo di sinistra (tranne Rifondazione comunista), si alleò con il Pd. E anche stavolta pare che ii "matrimonio" con Sinistra e Verdi possa andare a buon fine. In più potrebbe esserci una disponibilità di massima anche ad allearsi con il Movimento 5 stelle che a Corciano è stato invece da sempre all’opposizione. Ma stavolta il nodo vero è quello di Italia Viva e Azione, o meglio: i due movimenti hanno detto già sì a Pierotti-candidato, ma no all’ingresso in coalizione dei Cinquestelle. Gli ex grillini nel 2018 sfiorarono il 14% (12% alle politiche di settembre), mentre IV + Azione cinque mesi fa al debutto, superarono il 10 per cento. Non sarà solo una questione di numeri, ma è anche una questione di numeri. Betti nel 2018 portò a casa il 55% delle preferenze, superando anche l’ostacolo del ballottaggio, mentre il centrodestra arrivo quasi al 29%. Un bel dilemma insomma, che dovranno risolvere il segretario comunale del Pd Stefano Gabrielli e lo stesso Pierotti quando al voto mancano poco più di tre mesi. Centrodestra nel frattempo non pervenuto: a parte la possibile candidatura dell’avvocato Alessia Minniti, moglie dell’ex pallavolista Giacomo "Jack" Sintini, nulla si muove. Che diano la partita corcianese già persa? Chissà...