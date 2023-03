Elettra Gonnelli Celebrazione al cimitero in sua memoria

Cerimonia ieri mattina per onorare la memoria di Elettra Gonnelli. La manifestazione nei pressi della sua tomba all’interno del cimitero monumentale di Perugia. Presenti l’assessore Edi Cicchi, la presidente del comitato provinciale di Perugia della Croce Rossa Fiorella Corinaldesi e alcuni volontari della croce rossa e del corpo infermiere. Nel corso della sua vita Gonnelli ha svolto opera di assistenza e solidarietà nella Croce Rossa Italiana per più di 50 anni e ha ricevuto numerosi riconoscimenti per il suo operato.