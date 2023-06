Eletta all’unanimità la presidente Rita Liberati. "Parte della mia vita"

TREVI - Gli "Amici del Polo culturale di Trevi" hanno eletto all’unanimità nel ruolo di presidente la dottoressa Rita Liberati. "Sono molto felice di ricoprire questo ruolo- ha commentato- perché sono fortemente legata al polo culturale di Trevi, poiché vi è conservata al suo interno la biblioteca di mio marito, c’è parte della mia vita." Chiedo a tutti i soci fondatori di impegnarsi insieme a me nel tesseramento e per la crescita di questo sodalizio." Il primo atto della neo - Presidente, è stato quello di presentare la neonata associazione al Sindaco di Trevi Ferdinando Gemma (in foto inoltrata a Preziotti) con la presidente che, consapevole dell’obiettivo comune di divulgare la conoscenza del patrimonio culturale della città, si è detto lieto di questa nuova realtà e pronto a collaborare nell’interesse di Trevi. Al Sindaco Gemma e ai membri della Giunta comunale è stato fatto dono della tessera di socio degli "Amici del Polo culturale di Trevi" e di copia dello Statuto. Il direttivo verrà completato nella prossima assemblea degli iscritti in calendario martedì 27 giugno.