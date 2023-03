Eleonora Tricarico festeggia cent’anni

Cronaca

Atmo si smarca dalle accuse "I 2 milioni per le cure dei bimbi? Chiedeteli alla società venezuelana"

Parla la ex direttrice della Onlus di Lucca a cui l’ospedale di Perugia ha fatto causa per i mancati rimborsi "Non è vero che siamo spariti, abbiamo sempre collaborato con l’Azienda ospedaliera. Ma non è colpa nostra".