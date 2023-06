Elce&Friends Il quartiere accende le luci Dibattiti, food, cene, musica: la festa è qui

Prosegue con “Elce & Friends“, da domani a domenica, il cartellone delle feste di quartiere, promosso dall’amministrazione per stimolare la partecipazione attiva di cittadini e associazioni e lasciare loro la possibilità di proporre un programma di volta in volta calato sull’identità dei luoghi. Questa terza tappa, organizzata con la collaborazione delle associazioni Elce viva e Nova Elce, sarà ospitata tra la terrazza della chiesa di San Donato all’Elce e via Annibale Vecchi e partirà venerdì alle 16 con l’inaugurazione della mostra Progetto arte della scuola primaria della scuola Enzo Valentini che proporrà anche, alle 16.30, gli Scacchi in piazza. Poi, alle 17, ci saranno animazioni e merenda per bambini e alle 18 la tavola rotonda “Elce presente e futuro” a cui parteciperanno associazioni di quartiere, rappresentanti delle istituzioni e don Riccardo Pascolini. Alle 19 apriranno gli stand gastronomici e inizierà il dj set con dj Steeve, mentre alle 19.30 è previsto il concerto del gruppo Cellostar diretto da Maria Cecilia Berioli. Sabato 17 giugno si comincia con i motori: alle 15 ci sarà un raduno d’auto d’epoca (info 3337520548) che poi partiranno alle 16 alla volta della biblioteca di Monteripido.Alle 17 ci saranno un evento dedicato all’educazione stradale, l’apertura dei banchi enogastronomici e la degustazione di vini di cantine locali. Si prosegue alle 18 con l’incontro dedicato al libro di Lorella Marini ‘Il sonno dell’acqua’ nella terrazza della chiesa dove alle 19.30 sarà poi presentato il Circolo ricreativo di San Donato all’Elce. Alle 20 inizierà la cena di quartiere con l’intrattenimento di Fausto e Tania (prenotazioni Rita 3337520548, Linda 3774965639) e alle 21 la musica con Dj Goo Bee. Domenica tanti altri appuntamenti.