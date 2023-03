Efficienza energetica, ecco i fondi Mezzo milione di euro dal Ministero

Il risparmio energetico è uno degli obiettivi principali dell’amministrazione del sindaco Andrea Sisti ed i primi risultati delle iniziative messe in atto dalla Giunta saranno tangibili già dall’autunno. Ammonta infatti ad oltre 500mila euro il finanziamento del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per attivare i lavori al Complesso Monumentale di San Nicolò, alla scuola primaria di San Giacomo e alla sede comunale di Palazzo della Genga. Si tratta nello specifico di un finanziamento di 549.379,34 euro che servirà per migliorare gli impianti di climatizzazione, rinnovare gli infissi, sostituire gli impianti di illuminazione e installare caldaie a condensazione o pompe di calore. Seguendo la procedura prevista dal bando, gli uffici hanno provveduto anticipatamente, rispetto alla notizia dell’avvenuto finanziamento, ad individuare tramite Mepa le ditte esecutrici dei lavori, quantificando esattamente gli importi necessari agli interventi. Per quanto riguarda il Complesso Monumentale di San Nicolò, finanziato con 150.924 euro, è prevista l’installazione della pompa di calore per garantire la climatizzazione e il raffreddamento delle sale. A Palazzo della Genga, che ha ottenuto risorse per 213.935 euro verranno invece sostituiti gli infissi e tutti i punti luce interni, mentre alla scuola primaria di San Giacomo, i 184.518 euro serviranno a dotare l’edificio di un impianto fotovoltaico e di nuovi infissi. I lavori prevedono anche l’installazione di una nuova caldaia e il rifacimento del sistema di illuminazione interno. Tutti gli interventi finanziati dovranno essere completati entro il 31 agosto. Al termine dei lavori verranno certificate le caratteristiche energetiche degli edifici ed indicate le percentuali di risparmio energetico ottenute.