Educazione finanziaria e lotta all’indebitamento: un aiuto ai cittadini

Creare una sinergia per fornire alla cittadinanza e agli studenti delle scuole superiori servizi di informazione e supporto sui temi della legalità, del contrasto all’usura, della tutela dei soggetti deboli nei rapporti bancario-finanziari, sui temi del sovraindebitamento: sono gli obiettivi del protocollo d’intesa firmato a Palazzo dei Priori dall’assessore al bilancio Cristina Bertinelli, dal presidente dell’Unione nazionale consumatori Umbria Aps Ets, Damiano Marinelli, dal presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti Enrico Guarducci, e dal presidente della Fondazione Umbria per la prevenzione dell’usura Onlus, Fausto Cardella (foto). Presenti anche le classi terze (sezioni B e H) del liceo classico Mariotti. "Il settore finanziario - ha detto l’assessore Bertinelli - permea ogni ambito della nostra attività e spesso richiama l’attenzione per i suoi aspetti deviati, come l’usura. Il Comune intende mantenere alta l’attenzione sui temi dell’usura e del sovraindebitamento e promuovere azioni concrete per aiutare i cittadini ad affrontare situazioni di criticità di carattere finanziario e per prevenirle attraverso un’adeguata educazione finanziaria". "Per la Fondazione Umbria - ha concluso e Cardella - il protocollo d’intesa costituisce un altro grande traguardo nel perseguimento dei nostri obiettivi. Prevenire l’usura e quindi combatterla, significa, infatti, soprattutto promuovere la cultura della legalità ed educare i cittadini alla migliore consapevolezza finanziaria e alla più saggia gestione delle proprie risorse". Guarducci ha sottolineato che "nell’attuale contesto caratterizzato da tassi di interesse elevati e da un’inflazione ancora non in fase calante, è necessario monitorare e pianificare i propri impegni finanziari".