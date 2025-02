Educazione ambientale. Insegnanti e bambini pensano sostenibile

L’assessora all’istruzione Francesca Tizi, ha partecipato all’evento “Gormiti – The New Era Game”, progetto educativo per sensibilizzare i più giovani sui temi della sostenibilità ambientale, alla scuola Antinori. "La scuola non è solo il luogo dove si trasmettono conoscenze, ma è anche un ambiente fondamentale per sviluppare valori di responsabilità, rispetto e consapevolezza civica – ha detto Tizi -. È grazie al lavoro dei docenti che esperienze come queste diventano occasioni di crescita autentica".