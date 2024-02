Educazione alimentare. Arriva “gioco di inOrto”. Dedicato ai bambini

Ai bambini raramente piacciono le verdure, eppure - mai come negli anni dell’infanzia - sono di fondamentale importanza per la loro crescita sana e in salute. Ed è per questo che, sabato al negozio Città del sole di via Oberdan, farà tappa il tour “il gioco di inOrto”, ideato apposta per invogliare i più piccoli al consumo di frutta e verdura. La partecipazione è gratuita, basta iscriversi a una delle 4 sessioni di gioco (10/11 – 16/17) inviando una mail a [email protected] o chiamando lo 075-5733206.