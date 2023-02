Educare il gusto alle eccellenze e alle scelte consapevoli

Il cibo buono, le eccellenze del territorio e le sue tradizioni da tramandare ai giovani. Un protocollo d’intesa tra la condotta Slow Food e l’istituto d’istruzione superiore “Patrizi Baldelli Cavallotti“ è stato firmato ieri mattina dalla dirigente Marta Boriosi e dalla fiduciaria Slow Food Alta Umbria Roberta Nanni, a margine di una mattinata di conoscenza dei prodotti tipici e delle eccellenze culinarie locali.

"L’Istituto vuole così valorizzare l’idea di scuola intesa come comunità attiva, aperta al rafforzamento del raccordo con il territorio, il mondo del lavoro e la comunità", ha detto la dirigente. "Il patto segue anche alcune finalità di Slow Food come quella di educare, in particolare, le giovani generazioni sul cibo, sul gusto e sulla capacità di compiere scelte alimentari responsabili, ridurre gli sprechi", ha aggiunto Nanni. Insieme scuola e Condotta, ciascuna nell’ambito delle proprie competenze, organizzeranno laboratori, iniziative contest e concorsi, ma anche programmi di cultura alimentare e sensoriale. In occasione della firma sono state donate dalla Condotta Alta Umbria alla scuola pubblicazioni di Slow Food Editore grazie al ricavato della cena che si è svolta nei locali dell’istituto nello scorso dicembre. Sempre ieri mattina si è tenuto un incontro dal titolo “Conoscere, capire e vivere il mondo di Slow Food“ con l’esperto professor Marino Marini che ha coinvolti alcune classi quarte e quinte. Oggi altro incontro con “Il Presidio del Vinosanto da uve Affumicate dell’Alta Valle del Tevere“ insieme a Chiara Filippi, poi ancora iniziative nelle prossime settimane dedicati ai presidi Slow Food.