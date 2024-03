EDUCARE ALLA SOSTENIBILITà

Si chiama ‘EduCARE - I giovani per la sostenibilità della Città di Foligno’ il nuovo progetto di Felcos Umbria insieme alla Fondazione Cassa di risparmio di Foligno. Ad essere coinvolte saranno sei classi di sei scuole diverse coinvolte per oltre 120 studenti partecipanti in sei laboratori di coprogettazione partecipata articolati in 34 incontri, sei itinerari cittadini di scoperta, approfondimento e osservazione, un evento finale, un solo obiettivo: stimolare il protagonismo dei giovani nell’immaginare, ideare e promuovere il futuro sostenibile di Foligno, in particolare sul tema del cibo. Si partirà nell’anno scolastico in corso, per arrivare a concludersi durante il prossimo, proponendo ai partecipanti una serie di attività laboratoriali svolte sia in classe che in esterna. In particolare, gli alunni del Liceo Scientifico "G. Marconi", del Liceo Classico "Federico Frezzi - Beata Angela", dell’Istituto tecnico commerciale "I.t.c.t. F. Scarpellini", dell’Istituto tecnico industriale "Leonardo Da Vinci", dell’Istituto Professionale "Orfini" e del CNOS-FAP "Casa del Ragazzo", si uniranno idealmente e concretamente approfondendo percorsi didattici ed educativi ideati da FELCOS Umbria intorno al tema del cibo, affrontato nelle diverse dimensioni e declinazioni della sostenibilità: Prosperità (ambito economico), Persone e Pace (ambito sociale), Pianeta (ambito ambientale), Partnership (ambito cooperativo e collaborativo).