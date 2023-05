Edoardo Collesi porta Città di Castello ai Mondiali

CITTA’ DI CASTELLO – Cresciuto a due passi dal fiume Tevere guardando i canoisti più grandi, adesso Edoardo Collesi, 17 anni, è a un passo dai Mondiali. Il sogno di un ragazzo diventa quello della città, che vanta già una tradizione ‘mondiale’ se si parla di canoa. Non a caso le prime parole di ringraziamento sono state per l’allenatore, Massimo Spelli, quindi per i compagni di squadra e per la famiglia che lo ha sempre sostenuto. Si è presentato così nella sede del Canoa Club di Città di Castello, Edoardo Collesi, il canoista tifernate convocato in nazionale per partecipare ai Campionati del Mondo a luglio nella Repubblica Ceca. "Sento tutto il peso e la responsabilità di questa convocazione che mi porterà a gareggiare per il mio paese, un privilegio che prima di me è toccato a tanti altri atleti del Canoa Club di Città di Castello e che spero di onorare nel migliore dei modi", ha detto emozionatissimo. Il presidente del Canoa Club Nicola Landi non nasconde la soddisfazione nell’accogliere questa convocazione che Edoardo merita "per aver sempre lavorato duramente e con umiltà". La mamma Cristina ha raccontato della passione del figlio, scoperta per caso, "merito di zia Rita che lo ha iscritto ai corsi estivi per ragazzi dove veniva praticata anche la canoa". Oggi si allena 7 giorni su sette. "Risultati che premiano la costanza e l’umiltà di un atleta che si è sempre posto nel modo giusto", ha detto il coach Massimo Spelli.