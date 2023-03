Edoardo Boari alla fase serale del programma

NOCERA UMBRA – Edoardo Boari, alias Aaron, già alunno della scuola di Amici, accede alla fase serale del programma. Il giovanissimo, residente a Nocera Umbra e di poco più che 18 anni, era entrato a settembre e si è sempre distinto per un percorso pieno di successi. Da domenica anche l’ufficializzazione definitiva, nel corso di una puntata piena di colpi di scena. In un percorso durante il quale ciascun insegnante aveva ‘promosso’ i propri allievi al serale, domenica la produzione ha deciso di revocare tutte le maglie e di procedere ad un nuovo esame attraverso cui decidere i promossi. Ogni girone l’alunno, per passare al serale, avrebbe dovuto ottenere almeno la media dell’8 in base ai giudizi espressi da tutti i professori. Aaron è stato promosso al secondo turno, dopo essersi esibito con l’ultimo inedito "Mi prenderò cura di te" e poi con "Sei nell’anima", di Gianna Nannini. Aaron, dall’inizio un allievo di Rudy Zerbi, farà parte della squadra del discografico e di Alessandra Celentano. La prima puntata del serale è prevista per sabato 18 marzo. Un grande traguardo per il giovane Boari questa permanenza ad Amici. La musica e l’arte, infatti, segnano la vita del giovanissimo Edoardo fin da subito. Balla da dieci anni e ha iniziato a scrivere canzoni da oltre tre. Per Aaron, sui social, è scattato il sostegno della comunità nocerina che gli ha voluto far sentire forte la sua vicinanza con innumerevoli commenti, in attesa di manifestare il proprio affetto in caso di necessità al televoto.

Alessandro Orfei