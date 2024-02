Edizione 2024 del Carnevale. Domani la seconda sfilata

SPOLETO Ultimi appuntamenti per il 195esimo Carnevale di Spoleto. Annullata domenica scorsa causa maltempo, la seconda sfilata dei carri allegorici è stata riprogrammata per domani, sempre a partire dalle 14.30. Partirà da via Visso (all’altezza della rotatoria di viale Guglielmo Marconi), per poi proseguire verso viale Trento e Trieste e concludersi in via Fratelli Cervi, nell’area di parcheggio adiacente il Museo dell’ex ferrovia Spoleto-Norcia. Sempre domani è in programma alle 10.30 l’appuntamento al Museo delle Scienze e del Territorio (Must) che si trasformerà in un laboratorio creativo per bambini con l’evento gratuito “Carnevale al Must“, un’opportunità unica per immergersi nel mondo della natura. Nel corso dell’iniziativa i bambini e gli accompagnatori avranno accesso a materiali naturali e di riciclo per dare vita a maschere personalizzate. "Un’esperienza educativa e divertente - spiegano i promotori – che incoraggia la consapevolezza ambientale e stimola la creatività (tutti i partecipanti sono invitati a mascherarsi indossando il costume del loro animale preferito)". Per garantire il transito dei carri allegorici, è stata disposto, dalle 12.30 alle 15.30, il divieto di sosta con l’obbligo di rimozione nell’area del parcheggio di via Visso, adiacente la scuola primaria “Giuseppe Sordini“, e dalle 12.30 alle 17 in viale Guglielmo Marconi. Divieto di sosta con l’obbligo di rimozione dalle ore 12.30 alle 18.00 in viale Trento e Trieste.