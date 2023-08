Edilizia, sos Superbonus Incentivi in scadenza A rischio 200 milioni

Agli addetti ai lavori la scadenza del "Superbonus 110" al 31 dicembre non sarà certo sfugguta, ma forse i proprietari che stanno ristrutturando casa o il condominio non lo sanno: ci sono infatti 4 mesi e mezzo per completare i lavori e non perdere il massimo sconto e a rischio ci sono lavori per circa 200 milioni in Umbria. Per i ritardatari infatti l’incubo è quello di scendere da un incentivo del 110% (o 90%) a quello del 70%, con l’accollamento di una fetta importante della ristrutturazione.

I dati Enea-Istat rivelano infatti un quadro complesso in Umbria: alla fine di luglio i condomini oggetto di questa misura in Umbria erano 1.520, pari all’1,5% del totale. Gli investimenti agevolati nel totale ammontano a 845,3 milioni di euro, ma al 31 luglio ne erano stati realizzati “solo” 635 milioni: tre su quattro insomma, con un 25% che deve essere ancora portato a termine. E va aggiunto che l’Umbria non è tra le migliori quanto a performance: se la percentuale di realizzazione degli investimenti è infatti al 75% (sesta migliore regione italiana), la quantità di risorse investita non è tra le più significative: nei condomini si parla di una media di 556mila euro (quinta peggior regione), mentre quei 635milioni già andati in porto fanno dell’Umbria la quart’ultima realtà del Paese.

Il problema della scadenza a fine anno è che intanto si continuano ad aggiungere nuovi investimenti (non solo per i condimini) e più passa il tempo, più è difficile che si riesca a chiudere la partita. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il 10 agosto del decreto Omnibus è stata infatti confermata in via definitiva la proroga per la scadenza del superbonus di villette e unifamiliari. Il termine passa dal 30 settembre al 31 dicembre 2023, per chi ha realizzato almeno il 30 per cento degli interventi entro il 30 settembre 2022. Per beneficiare dell’agevolazione con aliquota massima del 110 per cento è necessario provvedere al pagamento dei bonifici relativi agli interventi, in caso contrario si potrà beneficiare esclusivamente dei bonus ordinari. Entro la scadenza di fine anno insomma, i contribuenti devono provvedere al sostenimento delle spese, in altre parole devono pagare le fatture relative agli interventi con l’apposito bonifico per le agevolazioni fiscali. E le conseguenze si differenziano in base alla modalità di fruizione del superbonus.