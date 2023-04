Edilizia scolastica Ragazzi, dite la vostra Arriva un sondaggio per testare le criticità

Non sempre gli edifici scolastici, molti dei quali in origine erano destinati ad altre funzioni, si dimostrano a misura di studente. Altrascuola-Rete degli Studenti Medi e Legambiente Umbria hanno presentato il questionario “Ricostruiamo la Scuola”, monitoraggio rivolto ai ragazzi delle superiori della provincia di Perugia per indagare la salute delle strutture e una volta raccolti i dati, usare il dossier per ispirare nuove politiche di edilizia scolastica. L’iniziativa è stata illustrata al Circolo Arci di via Alessi, presenti tra gli altri Martina Palmisano, segreteria Legambiente Umbria. "Obiettivo del sondaggio è quello di coinvolgere le studentesse e gli studenti nella osservazione e valutazione degli spazi che vivono ogni giorno - racconta Anna Pierucci di AltraScuola e studentessa del classico e musicale “Mariotti”. - Spesso siamo abituati a vivere spazi che non sono adeguati alle nostre esigenze e non ci rendiamo conto che passiamo metà della nostra giornata in luoghi che non sono pensati per essere alla portata delle persone, e degli studenti che li vivono". Dall’ampiezza delle aule alle loro temperature; dall’esistenza o meno di barriere architettoniche alla presenza di palestre e laboratori; dai servizi bar e mensa alle aree verdi: questi sono alcuni dei temi sui quali si chiede ai giovani di dire la loro. Questioni emerse durante le assemble di istituto e alcuni incontri nelle scuole. Francesco Palmiotto, responsabile regionale di Altrascuola, e Antonio Prestera (Rete) aggiungono: "La volontà di indagare sullo stato delle condizioni strutturali degli edificiscolastici a partire dal punto di vista dei ragazzi e delle ragazze, ha lo scopo di andare oltre una mera raccolta di dati".

Silvia Angelici