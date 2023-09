"Edifici di nuova costruzione ampliamenti e istituti in sicurezza"

PERUGIA

"Stiamo lavorando incessantemente per riuscire a soddisfare le esigenze di tutti gli istituti secondari di secondo grado, che contano oltre 120 immobili tra edifici scolastici e palestre considerando quelli esistenti e quelli in fase di realizzazione. Per gestire al meglio i lavori stiamo collaborando con le amministrazioni comunali e i dirigenti scolastici al fine di dotare, tutti insieme, il territorio della provincia di scuole sicure e moderne che rispondano alle esigenze dei ragazzi, delle famiglie, dei docenti". Così la presidente della Provincia Stefania Proietti, nel fare il punto dei cantieri dell’ente di piazza Italia. "Stiamo invetsendo - aggiunge Proietti - oltre 500.000 euro per la risoluzione delle varie criticità in particolare nel comune di Foligno, per le esigenze del Liceo Marconi per lo spostamento temporaneo degli studenti anche in strutture provvisorie. Per la restante parte i finanziamenti sono utilizzati nei vari edifici scolastici (Assisi, Città di Castello, Città della Pieve, Spoleto, Castiglione del Lago, Deruta, Giano dell’Umbria, Gubbio, Perugia, Marsciano, Todi), per coprire le esigenze di rimodulazione delle classi e permettere il riavvio dell’anno scolastico". La mappa dei lavori: a Umbertide, per esempio, è in calendario l’ampliamento del campus Leonardo da Vinci, su Perugia c’è in cantiere invece la nuova scuola di Centova I stralcio e II stralcio (blocco aule e laboratori importo circa 9.000.000) e costruzione di nuove aule all’ Itis Piscille (350.000 euro).

È inoltre in fase di appalto il miglioramento sismico del liceo “Pieralli” in via del Parione (importo 7.400.000 euro ). Altri lavori sono previsti in molti edifici scolastici che riguarderanno miglioramento impianti, installazioni di fotovoltaico e prevenzioni incendi.

"Con l’Ordinanza speciale 31, riguardante il programma straordinario di ricostruzione sulle strutture scolastiche danneggiate dal terremoto di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria e i fondi PNRR, i finanziamenti a disposizione della Provincia per lavori di nuova costruzione e adeguamento dell’edilizia scolastica - conclude la presidente Proietti - ammontano ad oltre 250.000.000".