Economia & welfare Umbria amica delle mamme Ma bocciata sui servizi

L’Umbria si posiziona al sesto posto nella classifica delle regioni "amiche delle mamme". Emerge dall’ottava edizione del rapporto "Le Equilibriste" di Save the Children, ed in particolare dall’ "Indice delle madri" ad esso connesso, elaborato dall’Istat per Save the Children, la classifica delle regioni italiane stilata in base alle condizioni più o meno favorevoli per le mamme, su un totale di 14 indicatori.

Il valore pari a 100 rappresenta il termine di riferimento e con 104,4 l’Umbria è 14 punti sotto la provincia autonoma di Bolzano, che è prima, seguita da Emilia-Romagna, seconda e Valle d’Aosta, terza. La regione ricopre la prima posizione (128,4) nella dimensione della rappresentanza, relativa alla percentuale di donne in organi politici a livello locale.

Per quanto riguarda l’area della demografia, le più virtuosa è la Provincia autonoma di Bolzano. Sardegna (78,5), Basilicata, Molise (entrambe 90,5) e Umbria (94), occupano gli ultimi posti. Tutte le regioni del Centro sono al di sotto del valore di riferimento nazionale. L’Emilia-Romagna, il Piemonte, la Valle d’Aosta e la Lombardia, occupano i primi posti nell’area lavoro. Regioni dove, per le madri è più facile trovare un impiego, non subire riduzioni di orario o tenere un lavoro dopo la nascita di un figlio.

L’Umbria (101,8) si trova al nono posto, in linea con il valore di riferimento nazionale. Nell’area salute, che riguarda la mortalità infantile nel primo anno di vita e consultori attivi per abitante, l’Umbria (97,4) si posiziona al 16o posto. La regione (95,8) è al 15o posto, nella parte più bassa dell’Indice, per i servizi offerti (asili nido, mense scolastiche, tempo pieno). Nell’area della soddisfazione soggettiva, a raggiungere i livelli più alti sono nuovamente le Province autonome di Bolzano (132,4) e Trento (125,7), seguite da Umbria (116,7), Piemonte), Valle d’Aosta e Molise.