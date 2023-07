Economia in crisi, tiene l’edilizia Crollano manifatturiero e commercio

Una economia in crisi con l’eccezione dell’edilizia. Cresce del 5% il numero delle aziende che operano nelle costruzioni e in agricoltura, diminuisce il numero di quelle attive nelle manifatture, del commercio e della ristorazione. L’istantanea scattata alle imprese dell’area orvietana è quella contenuta nel rapporto economico stilato dall’associazione Cittadinanza, territorio, sviluppo relativo all’ultimo semestre del 2022. Emerge una situazione nel complesso preoccupante perché si dimostra come sia diminuito il numero degli occupati in molti settori trainanti dell’economia locale, a dimostrazione di un quadro generale ancora troppo fragile e incerto. Il vero e più significativo dato incoraggiante è infatti quello dell’edilizia, ma grazie al traino dei bonus statali e quindi si tratta di una “bolla“ destinata a ridimensionarsi. Nel triennio 2019-2022, si registra un sensibile spostamento del baricentro verso il comparto delle costruzioni, tutti gli altri subiscono un ridimensionamento per gli addetti. A parte anche settore agricolo, in progresso come numero di imprese, tutti gli altri settori sono ridimensionati: per Orvieto, si è avuta una flessione di quasi il 5% nelle manifatture, del -3,7% per ristorazione e alloggio e del -7% per il commercio. I dati sull’occupazione, ove si prescinda dall’agricoltura che, malgrado un incremento delle imprese ha sperimentato una flessione significativa per gli addetti di quasi l’11%, avvalorano quelli sul numero delle aziende: continua lo smottamento del manifatturiero (-19,9% a Orvieto e -23,9% nel territorio). Anche il commercio a Orvieto è in flessione del 1,5%. Sorprendente è l’andamento della occupazione nel settore alberghiero e della ristorazione: - 12%. A soffrire sono soprattutto gli alberghi a causa della concorrenza dei bed and breakfast.

Cla.Lat.