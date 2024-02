Economia e clima: la lezione di Draghi : "Non temete le incognite del futuro"

"Vi ringrazio per la possibilità che date a me di conversare con persone della vostra età, un momento che aspettavo da tanto". Queste le parole con cui l’ex premier Mario Draghi si è presentato agli alunni del Capitini. "La nostra scuola – dice il preside del Politecnico, Silvio Improta – ha avuto l’onore di ospitarlo nella veste di esperto designato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore nell’ambito del programma “Peses“ curato con la massima attenzione dal professor Carlo Cottarelli e dal suo staff, per un incontro con gli studenti dedicato ai temi dell’economia politica. Un’ora e mezza di dialogo pacato e di altissimo livello, con apprezzamento per ogni domanda ricevuta. Draghi ha incoraggiato, spiegato, raccontato. Un incontro di valore con i ragazzi attenti e partecipi, preparati dai docenti di Economia. Uno dei messaggi più importanti è stato di non temere le incognite del futuro, di considerare la sfida ai cambiamenti climatici come la variabile cruciale in ogni scelta sul domani".