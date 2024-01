Ecco trekking urbano e visite in Pinacoteca

CITTÀ DI CASTELLO – Tante iniziative questo fine settimana a Città di Castello, molte delle quali sono dedicate al Giorno della Memoria, ma non solo. Artea Didattica organizza oggi un trekking urbano nel centro storico, con un percorso dedicato alla memoria e ai luoghi coinvolti, anche per ricostruire la storia della presenza ebraica in città. In programma inoltre una nuova Guerrilla Art, che lascerà traccia per urlare contro la violenza e ogni tipo di persecuzione.

Alla Pinacoteca comunale di palazzo Vitelli alla Cannoniera, Poliedro Cultura propone una visita guidata alla collezione moderna, raccontando aneddoti sugli artisti coinvolti nelle persecuzioni o attivi contro gli orrori del periodo, per riflettere attraverso le opere esposte.

In biblioteca oggi alle ore 16, a cura di Anpi, in programma la presentazione del libro "I Campi di Tullio, la storia di un internato militare italiano" di Luigino Ciotti. Saranno presenti l’autore, Anna Maria Pacciarini presidente Anpi, interverranno Chiara Gambuli, Pierino Monaldi, Andrea Chiapponi. A seguire alle ore 18.30 in Piazza Matteotti si terrà la commemorazione della Shoah.

Domani invece alle 17.30 al Teatro Degli Illuminati da non perdere il primo appuntamento con "Teatro Ragazzi 2024": la compagnia teatrale "2 di Noi" presenta lo spettacolo "Cappuccetto rosso e il lupo Ri-cucito"; testo e regia di Antonella Olivieri, con Jessica Amantini, Lucia Barni, Benedetta Bilancetti, Lorenzo Bistarelli, Antonella Olivieri. Una serie di eventi, insomma, che testimonia la ricchezza culturale della città con tante iniziative.