"Ecco perché mi sono dimesso". Concorsopoli, parla Barberini

Ancora testimoni, ancora dichiarazioni spontanee nel processo per la cosiddetta concorsopoli nella sanità umbra. A prendere la parola, nell’udienza di ieri alla sala degli Affreschi, l’allora assessore regionale alla Sanità, Luca Barberini (nella foto), a cui la Procura della Repubblica di Perugia, contesta, insieme ad altri, l’ipotesi di associazione a delinquere. Le dichiarazioni spontanee dell’imputato si sono incentrate sulle ragioni che hanno portato alle sue dimissioni nel 2016, dimissioni, ha spiegato, riconducibili all’ordinaria dinamica politica, e che trovavano ragione d’essere nella sua mancata condivisione della riorganizzazione della struttura sanitaria regionale, che prevedeva la riconferma delle stesse figure che c’erano state in precedenza, alcune per oltre 20 anni. L’ex assessore Barberini ha chiarito che, per rispondere in maniera più efficace a nuove esigenze sorte a livello regionale, sentiva il bisogno di un cambiamento, cambiamento che non era, però, condiviso dagli altri membri della Giunta. Barberini ha quindi concluso che, "per coerenza", aveva preferito presentare le sue dimissioni, poi revocate a distanza di mesi solo quando un accordo politico aveva condotto a una modifica legislativa che aveva portato a una complessiva riorganizzazione della struttura regionale, introducendo principi di profonda innovazione. Il processo riprenderà il 28 novembre.