"Ecco perchè la città è stata esclusa"

ORVIETO Un progetto che non è risultato vincitore perchè condizionato da troppi errori. E’ questa la valutazione che il consigliere comunale Franco Raimondo Barbabella fa della fallita candidatura di Orvieto a Capitale della cultura 2025, in una lettera aperta rivolta al sindaco Roberta Tardani (nella foto). "Mi è dispiaciuto che l’esito del concorso per la capitale italiana della cultura non sia stato quello sperato, ma non è questa la cosa più importante. Bisogna capire i punti deboli dell’iniziativa per trarne insegnamento e guardare avanti-afferma Barbabella -: Nella proposta ci sono alcune buone idee, ma è mancata l’informazione diretta, perfino in Consiglio comunale. Ed è stato un errore aver disatteso la partecipazione dei livelli istituzionali. Agrigento non ha commesso questo errore. M hanno colpito le domande dei membri della commissione per la loro acutezza nel cogliere alcuni punti deboli rilevanti. Domande sullo sconfinamento, le interconnessioni e lo spopolamento, sul perché non si è pensato alla valorizzazione dell’arte del passato, sulle ricadute permanenti oltre il 2025 contro lo spopolamento e per lo sviluppo dell’area interna, infine sulle iniziative culturali per i giovani-aggiunge Barbabella -Giudico apprezzabile lo sforzo fatto, ma penso non si sia colto lo spiritus loci di Orvieto, che è la sua storia secolare di naturale capoluogo territoriale. Si poteva esaltare il raccordo città-territorio e il rapporto tra creatività artistica e valorizzazione dei beni culturali storico-artistici come risorsa solida per effetti duraturi. Ci si riferisce ad Orvieto porta d’accesso alla regione degli Etruschi, al Duomo, con Corpus Domini e Giudizio Universale di Signorelli, riferimenti religiosi e artistici universali a cui ancorare iniziative e azioni di grande respiro. Si è poi trascurato il patrimonio edilizio, in disuso o in degrado".