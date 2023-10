Ecco l’edizione 2024 di “Agriumbria“: "Con spazi più ampi"

BASTIA UMBRA - L’edizione numero 55 di Agriumbria, che si svolgerà a Umbriafiere dal 5 al 7 aprile 2024, è stata presentata ad Agrilevante (Bari).

Tante le novità illustrate nel corso della presentazione: una su tutte, la più attesa da anni, l’ampliamento degli spazi espositivi che con la disponibilità dell’area nord della fiera crescerà in maniera importante creando nuove opportunità per le attività di mostre ed eventi per la zootecnia.

"Con grande emozione e orgoglio, finalmente, possiamo dire che il primo passo verso l’atteso ampliamento della fiera è arrivato e già dall’edizione 2024 di Agriumbria lo si potrà mettere in pratica sfruttando tutta una intera area direttamente collegata agli spazi fieristici. – ha commentato il Presidente di Umbriafiere, Stefano Ansideri (nella foto) – Questo vuol dire anche molte più opportunità di crescita espositiva per l’area zootecnica, potendo contare su superfici all’aperto e potendo ridistribuire gli spazi preesistenti per mostre, gare e angoli convegnistici".

Agriumbria è stata presente ad Agrilevante fino a ieri come partner tecnico per la mostra di capi bovini, equini, ovini, oltre che di animali da cortile, che FederUnacoma realizza in collaborazione con l’Associazione Italiana Allevatori (Aia), con la sua sezione regionale Ara Puglia e con la struttura organizzativa di Umbriafiere. . "D’altronde – conclude Ansideri - uno dei punti di forza di Agriumbria è proprio il Polo Carni Italiane di cui da due anni siamo insigniti, portando in giro per l’Italia i valori degli allevatori italiani, anche grazie alla forte collaborazione con l’associazione italiana allevatori (Aia) e Federunacoma.