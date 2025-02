Ecco le visite guidate per la Giornata mondiale della Guida Turistica

Anche in Umbria si celebra la “Giornata Internazionale della Guida Turistica“ per far conoscere al grande pubblico una figura professionale socialmente e culturalmente tra le più utili come quella delle guide turistiche. Oggi e domani sono così in programma visite guidate gratuite a monumenti simbolo di Foligno e di Spoleto, riaperti dopo il terremoto del 2016. Oggi alle 10 e alle 15 due visite a Foligno, per un approfondimento sulla storia millenaria della Cattedrale di San Feliciano e sui tesori del Museo Capitolare Diocesano, fra i quali satatua quattrocentesca di San Feliciano e la collezione di Bartolomeo Roscioli. Domani a Spoleto per la visita guidata tematica “Spoleto, la città delle acque“, alle 10 e alle 15. L’itinerario si snoderà dalle antiche del Colle Sant’Elia alle antiche collocazioni di fontane, fontanili e fontanelle del tessuto urbano, sorgenti ancora attive e vene sulfuree ormai occluse, monumentali ninfei e ingegnosi acquedotti che hanno determinato economie e mestieri antichi per finire con la visita del Ponte delle Torri, recentemente riaperto al pubblico.