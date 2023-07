Ecco le strategie dell’Ast "Piano industriale e accordo entro luglio"

Accordo di programma e piano industriale di Ast entro il 30 luglio. Lo scrive in una lunga lettera ai dipendenti, che riassume i diociotto mesi di gestione dell’Acciaieria, il presidente Giovanni Arvedi. "Il timing previsto per l’accordo di programma e il piano Industriale è il seguente - si legge – : entro il 30 giugno 2023 AAst (Arvedi-Ast ndr) ha presentato domanda di accesso ai finanziamenti previsti; entro il 30 luglio 2023 sarà sottoscritto con i due Ministeri competenti l’accordo di programma; 800 milioni di euro è il valore degli investimenti previsti; il piano Industriale è incentrato su investimenti in tecnologia e linee produttive funzionali a decarbonizzazione; riduzione dei costi di produzione attraverso la tecnologia; cambiamento del mix prodotti con spostamento verso quelli a maggior valore

aggiunto (Laf); produzione dell’acciaio elettrico (filiera integrata con Cremona) dal 2026; mantenimento dei livelli occupazionali". "Principali investimenti impiantistici previsti - si legge ancora –. Magnetico: linea a caldo, laminazione, linea a freddo, impianti di finitura. Inox: forno bramme, laminatoio a freddo, linea combinata caldofreddo, riqualificazione linea Bright Annealing. Già realizzati gli investimenti per il nuovo laminatoio e la nuova linea combinata (impianti del Bahrain) che porteranno ad un incremento dei volumi sul laminato a freddo". Il presidente Arvedi specifica anche gli investimenti in ambiente e sicurezza, compresa "l’introduzione dell’idrogeno come fonte nergetica".

Ste.Cin.