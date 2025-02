Ecco le sedici aree verdi alla ricerca di un gestore. Durata della concessione da cinque a nove anni

SPOLETO Cercasi gestori per 16 ex aree verdi, ora denominate "di comunità", dislocate nel territorio. Il Comune ha pubblicato l’avviso pubblico per individuare soggetti interessati a valorizzare gli spazi in questione e ad occuparsi dei relativi interventi di manutenzione. La lista comprende le zone situate a Baiano, Poreta, Protte, San Martino in Trignano, a San Nicolò (2), Azzano, Bazzano Inferiore, Bazzano Superiore, Beroide, Cortaccione, Crocemarroggia, Eggi, San Venanzo, Montemartano e Morgnano. La concessione, a titolo gratuito, avrà una durata compresa tra "un minimo di 5 ed un massimo 9 anni". Possono partecipare alla selezione le Pro-loco, le associazioni, le organizzazioni di volontariato e ad altri soggetti giuridici quali ad esempio i centri civici e le Comunanze agrarie.