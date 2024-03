Ecco le nuove vittime dell’usura: "Impiegati da 1200-1800 euro"

Il post pandemia e il caro prezzi stanno gettando in pasto all’usura sempre più impiegati, pubblici e privati, con reddito tra 1200 e 1800 euro, che si trovano ad entrare in difficoltà, presi nella morsa tra bollette e inflazione. Questo l’allarme lanciato dal presidente della Fondazione Umbria per la prevenzione dell’usura, Fausto Cardella, che ha firmato una convenzione con la Bcc di Spello e del Velino, rappresentata dal presidente Alessio Cecchetti.

Una sinergia che punta a facilitare l’erogazione di finanziamenti a favore di persone in difficoltà a cui sarebbe precluso l’accesso al credito. "Se in una prima fase ad entrare in difficoltà erano gli imprenditori - sottolinea il presidente Cardella –, la nuova fascia sensibile è quella degli impiegati che magari hanno un mutuo con una rata che è schizzata in alto, in aggiunta alla quale possono essersi trovati a gestire degli imprevisti. L’ingresso nel vortice è facile e da lì si finisce nel gorgo dell’usura, anche attraverso il passaparola di conoscenti". Esistono anche delle zone più esposte al fenomeno, come quelle con un maggiore insediamento di industria ‘pesante’ e tradizionale. Meno sensibilità c’è per le aree con più terzo settore e turismo. E’ per far fronte a questa situazione che la Fondazione ha messo insieme una serie di reti per adottare un vero lavoro di squadra. Tra queste sinergie anche le convenzioni con le banche.

"Siamo contenti della giornata - commenta il presidente Cecchetti - perché va nella direzione del nostro Dna di banca del territorio che persegue il bene comune". Anche Cardella ha sottolineato l’importanza della convenzione con Bcc che "è un Istituto fortemente radicato e che nasce già antiusura, dalle finalità del miglior cattolicesimo". Nello specifico, la persona che si trova in difficoltà si rivolge alla Fondazione. Qui si lavora per capire quale sia l’esigenza e l’esistenza di situazioni sanabili, e con quali strumenti. Una volta individuato il percorso, la Fondazione decide come accompagnarlo e la persona viene indirizzata nell’Istituto di credito, al quale la Fondazione, grazie al suo patrimonio di cui è dotata per la legge istitutiva, fa da garanzia. Un meccanismo virtuoso nato dal moto di indignazione seguito all’omicidio di Libero Grassi e che portò, nel tempo, alla nascita di 84 Fondazioni contro l’usura in tutta Italia.

Alessandro Orfei