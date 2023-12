Ecco le “Isole culturali“ di Ars Contemporanea . Musica, libri, teatro e bimbi a Castiglione del Lago

Musica, libri, incontri e spettacoli per la sesta edizione di “Ars Contemporanea“, il festival ideato e diretto da Gianluca Brundo (nella foto), attore, autore, regista e scrittore, che si terrà a Castiglione del Lago da giovedì 4 a sabato 6 gennaio. “Isole Culturali” è il tema del cartellone 2023 , presentato ieri a Palazzo della Corgna da Brundo con il sindaco Matteo Burico, il vicesindaco Andrea Sacco e Marco Cecchetti, presidente di “Eventi Castiglione del Lago”. "Per questa edizione – ha detto l’organizzatore – ho sviluppato il tema delle “Isole Culturali” tra cinema, teatro, musica e libri, con personalità rilevanti, spettacoli e concerti". E con la grande novità di uno spazio tutto riservato ai bambini, “Ars Contemporanea Kids” che aprirà la rassegna. Si parte dunque giovedì 4 con “Isole culturali per l’infanzia“ con un nuovo personaggio: GianGian Folletto, protagonista di un libro a fumetti e di cortometraggi che verranno presentati per l’occasione. E alle 18, in collaborazione con “I Borghi più Belli d’Italia”, Oscar Farinetti presenta il libro “10 mosse per affrontare il futuro. Venerdì 5 si prosegue con “Isole culturali nei grandi autori italiani”: alle 16.30 si terrà lo spettacolo “Passione Mundi, viaggio dal 1200 ai giorni nostri fra i più grandi autori italiani” con Gianluca Brundo e il maestro Francesco Attesti. Alle 18 Caffè Contemporaneo con Bertoni Editore. Si finisce sabato 6 con “Isole culturali nelle comunità artistiche”. Tra gli appuntamenti, alle 16.30 c’è il libro “Omicidio al 14 rosso” di Donatello Alunni Pierucci, alle 17.30 il concerto per arpa di Elisabetta Stanghellini, alle 18 il libro di Umberto Berlenghini, responsabile Direzione Cinema e Serie TV RAI, “Witness, il Cinema al Banco dei Testimoni” per finire alle 19 con la proiezione del cortometraggio “Amici di sempre” di Christian Marazziti, presente insieme a Dario Cassini.

S.C.