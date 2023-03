Ecco le figure richieste Prima “Fiera“ a Narni

Queste le figure più richieste e attualmente disponibili nel mercato del lavoro provinciale: addetti alle macchine da cucire per la produzione di abbigliamento esterno, disegnatore tecnico, consulente digitale, fresatori, campaign manager, e-commerce manager, magazziniere, addetto alla contabilità, analista contabile, operatrici alle macchine da cucire e segreteria direzionale. Lo comunica la Provincia, presentando la prima “Fiera del lavoro“, "n luogo fisico dove domanda e offerta di lavoro si incontrano e i giovani possono trovare informazioni, dati e strumenti utili per il loro orientamento post scolastico e lavorativo", spiega Palazzo Bazzani. L’iniziativa rientra nel progetto “Giovani in Cantiere”, volto a contrastare la dispersione scolastica e ad aiutare i giovani dal punto di vista personale e lavorativo.

La prima delle quattro Fiere si svolgerà sabato a Narni scalo alla scuola media Luigi Valli dello scalo con convegni e workshop, interventi di relatori ed esperti, testimonianze di start-up e buone pratiche che coinvolgano i giovani delle scuole superiori e quelli fino ai 35 anni. Le altre Fiere del Lavoro sono in programma il 14 aprile ad Orvieto, il 29 dello stesso mese a Terni e il 12 maggio ad Amelia.

Circa settemila le persone in cerca di occupazione sul territorio provinciale al giugno del 2022, secondo quando riportato nel rapporto degli “Indicatori dell’economia ternana“ recentemente diffuso.