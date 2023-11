Ecco le Fiere di San Florido. In centro e fuori le mura presenti 230 espositori

Nel percorso che tra pochi giorni sarà invaso dalle bancarelle già fervono i lavori: da venerdì a domenica la città accoglie le Fiere di San Florido, circa 230 espositori sistemati nel centro storico e fuori dalle mura urbiche. Tra le novità: il ritorno della passeggiata in viale Diaz, un mercato dell’artigianato e dei prodotti tipici in piazza Gabriotti e un’area gioco coi gonfiabili per i bambini accanto ai banchi in piazza Fanti. Domenica inoltre tutti i negozi saranno aperti. Dopo le celebrazioni dei santi patroni, dal 17 a al 19 novembre tornano le fiere: "I banchi degli ambulanti copriranno gran parte dei luoghi principali racchiusi dalle mura urbiche e abbracceranno anche la cinta muraria, suddividendosi in una vasta area che ricomprenderà via XI Settembre; piazza Sanzio; via Angeloni; tutte due le piazze del centro fino alla zona antistante gli ex campi da tennis di via Sauro; largo Santa Veronica; poi via fino al parcheggio dello stadio. Inoltre dopo quattro anni, gli stand torneranno anche lungo viale Diaz, una delle novità dell’edizione insieme al mercato dell’artigianato e dei prodotti tipici in piazza Gabriotti con 15 espositori e all’area giochi in piazza Fanti, dove saranno allestiti i gonfiabili. Tra le categorie: abbigliamento, elettronica, ferramenta, giocattoli, bigiotteria, ma anche tanti dolciumi tipici. Torniamo finalmente a pieno regime dal punto di vista dell’estensione dell’evento, con una bella offerta per i tifernati e anche per i turisti", dice l’assessore Letizia Guerri.