"Ecco le alternative al Nodino Meno costose e molto efficaci"

"Ci sono molte alternative alla realizzazione del Nodino che consentirebbero di alleggerire il traffico con costi nettamente minori rispetto alla bretella da 450 milioni che dovrebbe unire Collestrada a Madonna del Piano". A ribadirlo il il coordinamento di comitati, imprese e associazioni "Sciogliamo il Nodo di Perugia" che non vogliono venga realizzata l’opera. E mettono in fila gli interventi da realizzare. "Vanno predisposte adeguate segnaletiche illuminate lungo tutto la tratta e comunque ben prima della deviazione su Perugia onde permettere una canalizzazione corretta molto prima di vedere l’uscita per Perugia. E’ questa una delle cause spesso di tamponamenti e forti rallentamenti (cambio di corsia, frenate brusche,). Bisogna dotare inoltre tutta la tratta da Collestrada allo svincolo per Perugia di barriere antirumore – aggiungono - che possono anche limitare la diffusione dell’eventuale smog. Provvedere alla realizzazione di una terza corsia ove possibile prima dell’uscita dalla E45 per Perugia a Ponte San Giovanni e per Foligno a Collestrada. Fare più controlli ed installare videocamere e dissuasori luminosi contro la violazione delle regole (eccesso di velocità e cambio di corsia, che causano gli incidenti). Ben più importante, cosa probabilmente risolutiva è quella di realizzare la doppia corsia nelle rampe in salita per Perugia ed in discesa per Foligno"