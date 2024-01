Ecco la “Tonale“, super auto. Più sicurezza per gli agenti

È stata consegnata anche alla questura di Perugia la “Tonale“ dell’Alfa Romeo che sarà utilizzata dalla squadra volante. L’Alfa Romeo Tonale è dotata di un motore 1.500 centimetri cubi, motore benzina hybrid da 163 cavalli, con cambio automatico a 7 rapporti, protezione balistica e antisfondamento. La barra orizzontale sul tetto ospita i tradizionali dispositivi luminosi blu ai lati e due luci arancioni di segnalazione al centro, tutte a Led, più un pannello messaggi ripiegabile. Nella parte anteriore si trova il faro di profondità bianco per illuminare l’area antistante l’auto in caso di interventi notturni. Anche sulla Tonale è applicata la nuova stringa alfanumerica sul tetto che consente l’identificazione univoca delle auto da parte dei mezzi aerei della polizia nel corso di operazioni congiunte o particolarmente complesse. La visibilità anteriore è completata da una coppia di piccoli led blu rettangolari inseriti nella calandra, ai lati dello scudetto Alfa. L’interno della Tonale, spiega la questura, rispecchia l’allestimento tipico delle Volanti e comprende, tra l’altro, i dispositivi informatici per il controllo del territorio, arricchiti dall’avanzato sistema Mercurio Extended, che velocizza i controlli durante gli interventi operativi. A questi si aggiungono la radio di servizio, l’altoparlante per dialogare con l’esterno senza scendere dall’auto. Sull’intero vano posteriore è presente la cellula in policarbonato per i soggetti fermati: "Una soluzione che è ormai consuetudine per garantire sicurezza al personale in divisa e ai trasportati".