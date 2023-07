Ecco la scuola super-moderna Il “sì“ del Comune al progetto

Un progetto da due milioni e 300mila euro per dotare Sferracavallo di una scuola dell’infanzia moderna ed efficiente. La Giunta comunale ha approvato il progetto definitivo per la realizzazione della nuova scuola “Collodi“ grazie al finanziamento con fondi del Pnrr: demolizione dell’attuale struttura e la ricostruzione di un nuovo edificio. Il progetto, redatto da Nousfera Lab, prevede la costruzione dell’edificio di un piano nello stesso spazio dell’attuale sede ed è caratterizzato da un grande atrio centrale che si configura come una “agorà“ di studio e lettura e come elemento di collegamento con tutte le altre aree. In questo spazio centrale polifunzionale, fulcro di tutta la scuola, si troveranno anche i servizi principali a disposizione del plesso. Grazie a pareti mobili e semimobili, verrà rivisitato lo schema tradizionale dell’aula concepita come spazio chiuso e il corridoio come semplice collegamento interno. Le aule potranno così diventare luoghi aperti e interconnessi all’occorrenza con le altre aree comuni. I collegamenti interni non saranno più semplici passaggi, ma diventano spazi funzionali destinati sia alla distribuzione interna sia alle attività. Scaffali e arredi vari permetteranno al bambino di vivere gli ambienti come luoghi domestici dove imparare ad acquisire competenze legate all’autonomia. L’accesso alla scuola avverrà sia dal parcheggio sul lato nord della struttura sia da via Tevere, dove verrà realizzato un nuovo accesso carrabile per i mezzi di soccorso e come ingresso diretto per le persone con disabilità motorie. Un impianto fotovoltaico garantirà la completa autosufficienza energetica. "Dopo l’approvazione del progetto definitivo – spiega l’assessore ai lavori pubblici, Piergiorgio Pizzo – sarà avviata la procedura di gara e, in linea con le scadenze del Pnrr, entro l’anno partiranno i lavori".

Cla.Lat.