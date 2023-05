Ecco la “Piccola farmacia letteraria“: così i libri curano il cuore

Ad Orvieto l’anima si cura con una inedita terapia, a base di libri. I volumi conservati nella biblioteca comunale diventano una forma di “medicina“ e i bibliotecari diventano i corrieri di questi insoliti farmaci, portando i libri ad anziani, disabili e persone in difficoltà. “Libro, cura per l’anima“ è il titolo del progetto, di cui il Comune di Orvieto è capofila, che ha vinto il bando “Città che legge“ del Centro per il libro e la lettura classificandosi al terzo posto in Italia. "Le parole chiave del progetto – ha spiegato Carla Lodi – sono prendersi cura, inclusività, rete, giovani generazioni. Si vuole infatti proporre la lettura come strumento per la cura del sé e delle relazioni con gli altri, come ‘farmaco’ per lenire le sofferenze dell’anima e dei sentimenti quali amore, amicizia e solitudine, anche in conseguenza del post pandemia, in particolare per le fasce più giovani e quelle fragili. L’inclusione – ha aggiunto – è promossa mediante l’apertura di punti di lettura e prestito fuori dai luoghi abituali della biblioteca e attraverso attività e laboratori". Tra le principali iniziative c’è la “Piccola farmacia letteraria“: 10 incontri tenuti da educatori, operatori qualificati e insegnanti in ogni scuola partner del progetto volti a recuperare e ricostruire le relazioni interpersonali attraverso il libro e la lettura come “farmaco“. Alla biblioteca comunale si terranno invece i “Piccoli caffè letterari“, 5 incontri rivolti agli studenti degli istituti coinvolti, incentrati sulla lettura e volti a creare occasioni di convivialità e confronto. Sono invece sei i nuovi punti di lettura e prestito esterni alla biblioteca che saranno attivati con Enti e associazioni e che ospiteranno anche laboratori e letture. Due all’ospedale di Orvieto (Day Hospital Oncologico e Dialisi) gestiti dal personale e da volontari, al Centro per minori “Il Piccolo Principe“, al Centro socio riabilitativo “L’Albero delle Voci", allo Scalo Community Hub e al Centro Sociale di Canale.

Cla.Lat.