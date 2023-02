Ecco la nuova rotatoria Via ai lavori in via Morandi

L’imminente apertura di un nuovo centro commerciale nella zona industriale di Città di Castello e la viabilità che cambia assetto con tanto di cantiere e traffico in tilt: sono alcuni elementi che in questi giorni stanno infiammando l’opinione pubblica. Parte di via Morandi infatti è nuovamente interdetta al traffico per favorire la realizzazione di una rotatoria, inoltre appare imminente l’apertura di un polo commerciale dove sarà trasferito il punto vendita di Risparmio Casa (ora in via Piero della Francesca) e dove troveranno spazio anche altri marchi. Mentre sui social impazza la polemica- con numerosi utenti che segnalano lo sviluppo progressivo di quest’area della città a discapito del centro storico, il Comune interviene per far chiarezza su alcuni punti. In primis l’amministrazione tifernate precisa che "l’apertura di nuovi esercizi commerciali nella zona industriale avviene in attuazione delle disposizioni della normativa europea vigente e non soggiace – si legge – ad alcuna autorizzazione da parte dell’ente". Su via Morandi e sui lavori di realizzazione di una rotatoria, a servizio delle nuove attività commerciali, finanziati completamente da soggetti privati, il Comune fa sapere che "termineranno a metà febbraio e che rappresentano il primo passo di una revisione complessiva della viabilità dell’area". Per la durata dei lavori necessari alla realizzazione della rotatoria, la gestione della viabilità è disciplinata da un’ordinanza del comando della Polizia Locale che, all’intersezione con via Grandi e col parcheggio della nuova area commerciale, istituisce la circolazione con senso unico di marcia, direzione antioraria. Stop anche alla viabilità in via Grandi, dall’intersezione con via Morandi, dalle ore 7 alle ore 19.