Ecco la “Culla per la vita“. Ma scoppia la polemica

Dopo la presa di posizione del vescovo di Terni, Francesco Soddu, sull’aborto, si apre un altro fronte di polemica sulla maternità a Terni. Motivo del “contendere“ stavolta è la “Culla per la vita“, allestita in via Malnati 10, che sarà inaugurata ufficialmente venerdì 6 alle 10 in una cerimonia che si terrà nella sala del Consiglio comunale di Palazzo Spada. A dare notizia dell’evento (di cui sarà madrina l’ex attrice Claudia Koll) è il Movimento per la vita. "L’abbandono dei neonati, purtroppo non più così raro ed eccezionale – sottolinea l’associazione –, può tragicamente finire con la morte degli stessi piccoli se non soccorsi tempestivamente e adeguatamente. Quando invece, la mamma può lasciare il suo piccolo in un luogo sicuro, come quello della “culla”, senza temere di essere vista e riconosciuta, nella certezza che il neonato venga subito assistito e curato, si genera nell’opinione pubblica un naturale sentimento di commozione e di gioia per il piccolo nato, e di compassione per il gesto della madre. Un vero presidio di emergenza per il salvataggio di neonati – precisa ancora il Movimento per la vita –, lasciati dalle loro madri nella disperazione e nella paura, forse anche nell’ignoranza di poter partorire il proprio figlio in ospedale senza dare le proprie generalità, cioè in anonimato". E proprio su questo, sulla legge che c’è ma è troppo poco conosciuta, che interviene la “Casa delle Donne“ di Terni, con un lungo post su proprio profilo Facebook: "Il parto sicuro e l’affidamento sono tutelati strettamente solo nella dimensione del servizio pubblico. Nella struttura ospedaliera di Terni, come in tutte le strutture ospedaliere italiane, è possibile partorire in anonimato preservando la sicurezza di partoriente e partorit*. A garantire l’anonimato c’è un Decreto del Presidente della Repubblica. Le istituzioni dovrebbero impiegare i soldi pubblici per informare le donne, anche attraverso i servizi sociali che esse stesse gestiscono, e per accompagnarle e supportarle, senza giudicare e colpevolizzare nella loro decisione di affidare i propri figli e figlie allo Stato attraverso il parto in anonimato nelle strutture pubbliche, un parto sicuro e assistito sia per le donne che per bambini e bambine. È inammissibile che si spendano soldi pubblici per le culle per la vita, incentivando l’isolamento e la solitudine delle donne! Delle 50 (circa) culle per la vita che sono in giro per l’Italia, almeno trenta sono state reclamate dai movimenti così detti ‘Pro Life’, che sarebbe meglio chiamare ‘No Choice’! A Terni – conclude la Casa delle Donne – la nuova versione della ruota degli esposti verrà inaugurata il 6, e non sarà certo la presenza di persone famose a farci cambiare idea!".