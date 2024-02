Ecco “Innamorati di Orvieto“. Sulla Rupe è tempo di marketing

A tutto gas sul fronte turismo, concentrando le energie sulle grandi città, ma organizzando anche quello all’aria aperta. “Innamorati di Orvieto“: il titolo dell’iniziativa nei sotterranei che ha preso il via ieri è anche il claim della nuova campagna di promozione della città che da lunedì ha toccato il “cuore“ di Milano, Torino e Roma. Le immagini di Orvieto illuminano Corso Buenos Aires, Corso Garibaldi e il Piccolo Teatro di Brera a Milano, 25 pensiline digitali nel centro storico di Torino e due maxi schermi digitali sulle strade ad alto scorrimento in zona Nomentana e a Piazza Enrico Fermi a Roma. Oltre all’iconica e inconfondibile silhouette della Rupe, nei video scorrono anche i momenti dei grandi eventi cittadini, dal Corteo storico ai concerti in piazza, e quelli conviviali legata al vino che porta il nome della città, l’Orvieto Doc. La campagna di promozione turistica, sviluppata sul circuito digitale outdoor live media di Avip Italia con il contributo del Gal Trasimeno-Orvietano, andrà avanti fino a fine febbraio. Entra, poi, nel vivo il progetto per lanciare il turismo all’aria aperta grazie all’applicazione Orvieto Experience, che ora comprende le esperienze legate all’enogastronomia quali olio e vino e all’artigianato come la ceramica. Nella app sono presenti 53 aziende e attività che effettuano visite e degustazioni nelle cantine vitivinicole e i frantoi e laboratori e workshop nelle botteghe artigiane. Ogni sezione ha un video introduttivo affidato a un testimonial del settore, ogni azienda e attività ha una propria scheda con foto, info e contatti attraverso i quali l’utente può prenotare le esperienze, i contenuti sono tradotti in inglese e quelli multimediali anche nella lingua dei segni. Il 22 febbraio si svolgerà nella sala comunale un primo incontro tra gli amministratori comunali e gli operatori del settore.

Cla.Lat.