Ecco il Comitato per la difesa della sanità

Roberta Nanni, Matteo Ventanni, Alberto Bartolini, Gabriele Violini, Mario Zeno Rosi, Adriano Faloci, Luigino Orazi (foto): sono i nomi dei promotori del Comitato per la difesa della sanità umbertidese lanciato da Patto23. Un’iniziativa, sottolinea il neonato movimento, che non deve essere identificata con lo stesso, ma aperta a chi intenda, a prescindere dall’ideologia e dallo schieramento partitico, difendere l’ospedale locale e i suoi servizi, così come è gia avvenuto in altri Comuni umbri. Un comitato civico insomma. Lanciato l’appello per la difesa della Sanità locale, Patto 23 prosegue la sua strada verso le elezioni amministrative di metà maggio (senza svelare il proprio candidato sindaco) promettendo di impegnarsi in tutta una serie di questioni che interessano la città. Da qui presentazione del proprio programma elettorale, che si terrà venerdì 17 marzo. Afferma il movimento: "Seguiremo con molta attenzione la questione della sanità, promuovendo al contempo altre proposte in ambiti di interesse comune con una visione ben chiara, nuova e orientata al miglioramento della vita nella città. La tutela della salute pubblica sarà solo un punto di partenza per altre iniziative. E’ nostra intenzione lavorare con gli umbertidesi ascoltando suggerimenti e istanze. Ci ritroviamo purtroppo a vivere in una città sempre più isolata". Ed ancora: "solo riportando al centro del dibattito le esigenze dei cittadini potremo rendere Umbertide un punto di riferimento per l’Alto Tevere".

Pa.Ip.