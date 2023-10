Ecco il Cda dell’Opera del Duomo. Nomine che mettono tutti d’accordo

Nominato il nuovo Cda dell’Opera del Duomo con sette nomi tra cui ora scegliere il nuovo presidente. Del consiglio fanno parte l’imprenditrice Serena Ceprini, l’avvocato Stanislao Fella, Arianna Lazzeri, l’avvocato Nicola Pepe, l’ingegner Andrea Taddei che è il presidente uscente, l’architetto Maurizio Damiani e don Francesco Valentini. I due di nomina vescovile sono Valentini e Damiani, gli altri sono stati scelti dal prefetto come previsto dallo statuto. Solo due settimane fa il vescovo Gualtiero Sigismondi aveva tuonato pubblicamente contro l’"odore acre di Satana" che avvertiva intorno alle nomine della Fabbriceria, suscitando scalpore. Se Satana ci abbia messo o meno lo zampino è questione difficile da verificare, meno complicata è invece la lettura dell’accordo politico da cui sono scaturiti in nomi e da cui è derivata l’indicazione di colui che probabilmente sarà indicato come futuro presidente, ovvero ancora una volta l’esponente del Pd, Andrea Taddei. La nomine dell’Opera si sarebbero infatti intrecciate in mesi di febbrili incontri e cene riservate (che tanto odore di inferno hanno suscitato fino ad arrivare alle narici del monsignore) con le manovre in atto per le elezioni comunali. Alla fine l’asse di potere che ha deciso tutto è quello che avrebbe visto insieme, in una sintesi di interessi reciproci, il Pd, il sindaco Roberta Tardani, l’Azione Cattolica, il portavoce nazionale di Forza Italia, Raffaele Nevi, con il vescovo in seconda fila, non si è capito se a fare da spettatore inerme o indignato o con un ruolo da giocatore non proprio protagonista, ma in virtù del ruolo che Azione Cattolica continua ad esercitare su molte questioni significative dell’Opera. Scongiurare la candidatura a sindaco di Taddei, “blindandolo“ alla riconferma della Fabbriceria sarebbe stata la convenienza di Tardani così come quella di rafforzare l’asse con il suo ex partito in funzione della sua candidatura, a cui serve l’unità del centrodestra. La convenienza di Nevi e FI avrebbe invece coinciso con il fare entrare in cda Fella, da poco nominato consigliere giuridico del ministro Tajani. Il Pd ne guadagnerebbe invece mantenendo un proprio uomo alla guida dell’ente, un personaggio oltretutto di chiara matrice cattolica dunque vicino al vescovo. Un bel puzzle che ha messo alla fine tutti d’accordo in un ente in cui si sono da poco placate le polemiche per la contestata assunzione dell’ex sindaco di Todi, Carlo Rossini, in qualità di segretario ed amministratore. Cla.Lat.