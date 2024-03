Ecco i primi show nel nuovo Palazzetto. Abbagnato, Massarini e Massimo Ranieri

Eleonora Abbagnato, già étoile dell’Opera di Parigi, Carlo Massarini, Raffaele Paganini e Massimo Ranieri saranno i protagonisti dei prossimi appuntamenti del PalaTerni. "Umbria Forum è un contenitore di eventi, nasce pensando ad un foro, una ’piazzai, un luogo di aggregazione contemporaneo di grande valenza sociale e culturale per tutta la regione. È stato ideato da Pala Ternana Eventi Srl, una società costituita da professionisti con esperienza nel settore, ispirandosi al luogo dove è nato il PalaTerni, nell’area dell’Ex Foro Boario". Così Ramona Morelli, direttore generale della Pala Ternana Eventi, che fa capo al sindaco Stefano Bandecchi nella sua veste di imprenditore. "Umbria Forum utilizza, per i suoi eventi, gli spazi del PalaTerni, un nuovo complesso polifunzionale voluto dal Comune di Terni con il contributo della Fondazione Carit e realizzato da Salc Spa – viene sottolineato – . Umbria Forum accoglierà concerti, manifestazioni sportive, spettacoli teatrali, performance di danza, esposizione di arti visive, fiere settoriali, concorsi, eventi aziendali di piccole e grandi dimensioni". Da Morelli i ringraziamenti alle ex Giunte comunali targate Di Girolamo e Latini. Tra il pubblico gli assessori comunali Schenardi, Maggi, Bordoni e Aniello, l’ex vicesindaco Benedetta Salvati, il consigliere Emiliano Strinati in rappresentanza della Fondazione Carit. Il programma partirà il 5 aprile (ore 20.30) con l’inaugurazione affidata alla direzione artistica di Daniele Cipriani.

Nel cast dello spettacolo Amores Eleonora Abbagnato (già Étoile del Teatro dell’Opera di Parigi) insieme a sua figlia Julia Balzaretti accompagnate dalla scuola di danza del Teatro dell’Opera di Roma, Sergio Bernal (Re del balletto spagnolo), Tosca con i suoi musicisti, il danzatore aereo Nico Gatullo. Il 25 maggio 2024, andrà in scena lo spettacolo: “The Beatbox - Magical Mystery Story”, un progetto dedicato alla storia ed alla musica dei Beatles, attraverso le canzoni, i racconti di Carlo Massarini.Sabato 8 giugno il musical: “Shine, Pink Floyd Moon” con Raffaele Paganini e l’8 novembre il concerto di Massimo Ranieri.

Già in programma il 23 dicembreil più famoso romanzo di Natale di Charles Dickens, adattato per il teatro musicale da Melina Pellicano.