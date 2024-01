Ecco i ’lampioni intelligenti’. Mai più black out in strada

Interventi nel segno dell’efficienza e del risparmio: è in corso la sostituzione con lampadine a led di tutti i punti luce pubblici, oltre 7.000. E diventeranno ‘intelligenti’. La sostituzione delle lampade di pubblica illuminazione è già stata eseguita su 50 tra vie e strade di Santa Maria degli Angeli: i punti luce a led garantiscono circa l’80% di risparmio energetico e una maggiore efficienza di illuminamento sul piano stradale, con un netto vantaggio in termini di sicurezza, di riduzione dell’inquinamento luminoso e dei costi di manutenzione. I lavori vengono eseguiti per la maggior parte nelle primissime ore della mattinata così da interferire il meno possibile con il traffico della giornata. Oltre alla sostituzione del corpo illuminante, ogni punto luce diventa "intelligente" nel senso che ciascun palo della pubblica illuminazione viene georefenziato e dotato di un sistema di controllo elettronico che permetterà il monitoraggio da remoto, garantendo così la manutenzione in tempo reale. L’operazione di riqualificazione energetica integrale e gestione della pubblica illuminazione è stata affidata, tramite procedura pubblica, alla società Engie Servizi spa nell’ambito del progetto Consip Luce4, che ora è responsabile non solo della sostituzione integrale con i nuovi punti luce efficienti ma anche del miglioramento tecnologico degli impianti e di tutti gli interventi di manutenzione. "Si tratta di un’operazione epocale - affermano il sindaco Stefania Proietti e l’assessore Veronica Cavallucci (foto) - in quanto la sostituzione a led di migliaia di punti luce nel territorio comporterà non solo un risparmio per il Comune, e una maggiore illuminazione notturna con vantaggi per la sicurezza, ma anche un risparmio in termini di manutenzione, sgravando dalla manutenzione della pubblica illuminazione i nostri servizi operativi".