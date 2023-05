Ecco i Ceri, la città freme Domani il ritorno in Piazza

Il ticchettio dei ’selciaroli’ che sistemano tratti di corso Garibaldi usurati dal traffico e dagli agenti atmosferici, stendardi ed arazzi che ingentiliscono il centro storico: tutto esprime l’attenzione con la quale la città si appresta a vivere uno dei più importanti periodo dell’anno. Esaltato dai valori, dai colori, dalle emozioni e dal fascino che propone da secoli la Festa dei Ceri. Domani i Ceri di Sant’Ubaldo, San Giorgio e Sant’Antonio faranno il loro ritorno in città dalla Basilica sul Monte Ingino, lasciando per un breve periodo la loro ’veglia’ accanto all’urna del venerato Patrono. Una cerimonia che si ripropone con puntualità dall’inizio del secolo scorso. Domani, come nel dna dei Ceri, la giornata incomincia presto con gli stradoni del monte ad animarsi fin dalle prime ore (in alternativa la funivia funzionerà dalle 7). Alle 8 la celebrazione della Messa dinanzi all’altare che fa da piedistallo all’urna con le spoglie del Protettore, da parte del cappellano don Mirko Orsini. Al termine i Ceri di Sant’Ubaldo, San Giorgio e Sant’Antonio verranno sollevati dai loro per piedistalli per offrirsi all’abbraccio di un popolo in attesa.

Alle ore 9 l’inizio della discesa, in forma orizzontale e cavalcati dai ceraioli di domani; una breve sosta all’altezza della Chiesa di San Marziale per iniziare in maniera ordinata la sfilata attraverso il centro storico fino all’arrivo in Piazza Grande, accolti dal suono del Campanone. Per il primo e secondo Capitano Luca Cecchetti e Roberto Pierotti, per i capodieci Corrado Fumanti, Euro Bellucci, Riccardo Martiri un primo assaggio delle emozioni che il ruolo si porta dietro. Domani inizia in Cattedrale anche la Novena di preghiera per Sant’Ubaldo, presieduta dal vescovo Luciano Paolucci Bedini.