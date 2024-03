Ecco gli eroi di provincia. L’ultima fatica del prof

C’è l’ex enfant prodige che ora deve assaggiare l’amarezza delle aspettative deluse e chi approfitta della gravidanza per fare i conti con sé stessa. C’è chi cerca nei locali di spogliarello un antidoto alla noia del sabato sera in paese e chi torna dalla guerra e trova una casa che non sembra più tanto familiare né accogliente. Storie di provincia, una provincia immaginaria e romanzata che somiglia in tutto e per tutto a quella locale. C’è un’ambientazione che somiglia tanto a una Passignano tratteggiata con colori più vivaci nell’ultimo libro di Riccardo Lestini, il professore con la penna e il taccuino sempre in mano, che da anni ormai regala la prima uscita pubblica dei suoi libri all’amata terra natìa. In questa raccolta di racconti dal titolo “Quegli stupidi eroi di provincia“ i protagonisti sono gli abitanti di Ponte Rabbione, paesino immaginario dell’Umbria, in cui le strade non offrono percorsi alternativi e tutti conoscono tutti tranne sé stessi. Le loro avventure compongono questo irriverente romanzo in episodi che, scavando nel profondo di sentimenti universali, ribalta la realtà quotidiana per trasformare esistenze ordinarie in storie straordinarie.

Il libro è stato accolto ieri dall’affetto di una enorme platea nella sala comunale, presentato dall’autore – passignanese di cuore e di spirito – con i saluti del sindaco Sandro Pasquali e con l’esperienza nella moderazione di Jacopo Mordenti tra le letture di Marta Bocci e le musiche di Marco Cancialli. Riccardo Lestini ha scritto i romanzi Il Piccolo Principe è morto (2019) e Firenze, un film (2020), la raccolta di racconti Ogni fottuto Natale (2020) e il libro di poesie Solitudini (2013). È autore di saggi tra cui Alberini 00. L’uomo che inventò il cinema italiano (2021) e Alla ricerca di un attore perduto (2011). Per il teatro ha firmato varie regie: Le ultime 24 ore di Aldo Moro e Con il tuo sasso, sul G8 di Genova. Sul tema ha scritto la sceneggiatura del fumetto L’estate ritorna, pubblicato con testi e disegni di Erri De Luca e Zerocalcare nel volume Nessun rimorso (2021) e il monologo breve Genova Libera, con cui ha aperto i concerti dei Modena City Ramblers. Con Les Flaneurs Edizioni ha pubblicato People are strange (2022).