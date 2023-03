"Ecco come si possono incentivare le giovani coppie a fare figli"

"In una situazione del genere come ci si dovrebbe muovere sul fronte delle policy?". A chiderlo è il ricercatore di Aur, Giuseppe Coco, che spiega in premessa come "sulle politiche demografiche i vari governi regionali possono incidere poco. Di sicuro però c’è bisogno di ridurre drasticamente il fenomeno dei Neet, ovvero di quei giovani che non studiano e che non lavorano. Bisogna poi favorire l’autonomia abitativa dei giovani per evitare che si rintanino nella casa dei genitori negli anni più fertili. E’ necessario agevolare l’occupazione femminile e delle madri: solo con la presenza massiccia delle donne nel mercato del lavoro un’economia moderna può davvero crescere. Infine ci sono da ¤ potenziare i servizi per l’infanzia in modo da assicurare alle donne la possibilità di raggiungere il giusto equilibrio nel binomio casalavoro. Oltre a queste misure, va previsto un sostegno economico significativo per i giovani che hanno voglia di avere figli (vedi assegno unico)".