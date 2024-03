Ecco come cambia la viabilità da oggi a venerdì

ORVIETO "Tra il 6 e l’8 marzo il quartiere di Ciconia sarà interessato dai lavori sulla rete idrica per la sostituzione urgente di un tratto di tubazione", lo rende noto il Comune. Per consentire il regolare svolgimento dell’intervento la polizia locale ha emanato un’ordinanza che dispone

dalle 8 di oggi alle 18 di venerdì 8 marzo, il divieto assoluto di transito e sosta in via degli Ulivi, nel tratto compreso tra l’intersezione con via dei Sambuchi e l’intersezione con via degli Aceri". "Il traffico veicolare proveniente da via degli Ulivi - spiega ancora il Comune – sarà deviato obbligatoriamente a sinistra su via dei Sambuchi, fatta eccezione per i veicoli dei residenti muniti di garage nell’ultimo tratto di via degli Ulivi fino all’area di cantiere e per i veicoli delle attività commerciali ivi presenti per carico e scarico. La circolare “B” del trasporto pubblico locale, da via degli Ulivi direzione la Svolta, transiterà su via dei Sambuchi, via degli Agrifogli, via dei Cornioli, via dei Tigli, via delle Robinie, via degli Abeti, via dei Lecci da dove riprenderà la normale percorrenza".