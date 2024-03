Ecco a cosa serviranno i 170mila euro investiti per la cronometro

Nel 2023 le tappe del Giro d’Italia sono state seguite da una media di 1,7 milioni di spettatori con uno share del 18,2%. E’ uno dei motivi per i quali il Comune investirà 170mila euro – come anticipato la settimana scorsa –sulla cronometro Foligno-Perugia del prossimo 9 maggio, grande spot per la città e per le... elezioni. Cosa dovrà fare il Comune? Lavori di sistemazione stradale, ordine pubblico, safety & security, servizi di pulizia delle aeree interessate pre e post-gara e raccolta dei rifiuti, assistenza sanitaria durante le fasi di allestimento e disallestimento, servizio di vigilanza del percorso, transennature supplementari, fornitura di elettricità e/o d’acqua nei vari luoghi della manifestazione. E ancora: servizi di soccorso e mezzi sanitari di intervento e di evacuazione per il pubblico, eventuali servizi igienici, necessità particolari della tappa, canone patrimoniale di occupazione di suolo pubblico e/o pubblicità sostenendoli direttamente e/o rimborsando Rcs Sport.